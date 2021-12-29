Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde 22 proje sergilendi
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 14:46 29.12.2021, 19:15
Bilim Fuarının açılışına Onikişubat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Irmak, Okul Müdürü Fatih Mehmet Gökçe, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Okul’un spor salonunda gerçekleştirilen Bilim Fuarı’nda, Proje yürütücüsü 5 danışman öğretmen, 64 öğrenci ile 22 adet proje yer aldı
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Fatih Mehmet Gökçe Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, “projenin hedefi çocuklarla birlikte ailelerde farkındalık oluşturmak.” dedi.
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