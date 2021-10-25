Cumhuriyetin 98'inci yılı Kahramanmaraş'ta konserle kutlandı

Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser programının açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Cumhuriyetin 98. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aynı ölçüde önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

Cumhuriyetin ve cumhuriyetin kazanımlarının ülke ve millet için önemine vurgu yapan Rektör Can, ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasını konsere katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür ederek tamamladı.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı da kısa bir konuşma gerçekleştirerek katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül’ün yönettiği öğrencilerden oluşan koro İstiklal Marşı’mızı okudu. Koroya Piyanoda Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Mustafayeva, trompette Emirhan Taşkırmaz eşlik etti.

Koro daha sonra ‘Atatürk Marşı’, ‘toprağın Altına Bir Tohum Girer’, ‘Milli Egemenlik ve Barış Şarkısı’ ve ‘İleri Marşı’ eserlerini icra etti.

Koronun büyük beğeni toplayan ve ayakta alkışlanan performansının ardından solo eserler icra edildi. Öğretim Görevlisi Alper Şakalar ‘Benden Selam Olsun(Köroğlu Çeşitlemesi)’, Öğretim Görevlisi Serap Yağmur İlhan ‘Bir Fırtına Tuttu Bizi’ ve Doç. Dr. Seher Atmaca ‘Şu Kışlanın Kapısına’ eserlerini okudular. Solo performansların ardından solistler ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ isimli eseri birlikte seslendirdiler.

Konsere sazlarıyla Kemanda Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan, Viyolonselde Doç. Dr. Günsu Yılma Şakalar, Piyanoda Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Mustafayeva, Trompette Emirhan Taşkırmaz, Klasik Gitarda Mehmet Karaca, Bas Gitarda Rıdvan Furkan Kutlu ve Cajonda Hikmet Yılmaz eşlik etti.

Konser programının sonunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından katkı sunanlara teşekkür belgeleri verildi.