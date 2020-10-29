Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü Afşin’de düzenlenen törenle kutlandı

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, törende yaptığı konuşmada, Türk milletine bırakılan en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi.

Türk milletinin cumhuriyetin ilanıyla birlikte modern dünyanın bir üyesi olduğunu belirten Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, “Büyük Türk milletinin özlemlerini, inandığı değerlerini ve toplumsal dinamiklerini bilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlığın yaşama geçirilmesinin ancak cumhuriyet idaresi ile olacağını görmüş ve 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetle birlikte devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti haline gelmiş, Türk milleti bölgesinin ve dünyanın en önemli devletlerinden biri haline gelmiştir.” diye konuştu.

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü kutlamanın sevincinin ve coşkusunun yaşandığını belirten Pınar, “Türkiye Cumhuriyetinin köklü, büyük ve güçlü bir devlettir. Milli birlik ve beraberliğimiz ise istikbalimiz için yaşamsal öneme sahip. Ülkemizin birlik ve beraberliğini yok etmeye, ülkemiz toplumsal yaşamını ve devletimizin niteliklerini değiştirecek çağ dışı yönetime sürüklemeye, ülkemiz demokrasisini ortadan kaldırmaya yönelik hareketlere kaşı yürüttüğümüz mücadele hiç kimsenin tartışamayacağı bir mücadeledir. Bu mücadeleyi aksatmadan devam ettirmeli ve vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tören, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.



Törene, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

