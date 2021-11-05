Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yılı gökyüzünde kutlandı

Yerden havalanan 2 pro motor pilotuna gökyüzünden 5 paraşütçü daha katılarak vatandaşları Türk bayraklarıyla selamladı

Bu yılki festivale Kahramanmaraşlı Seyyah Sait Kılıçsallayan ve farklı şehirlerden 100 civarında yamaç paraşütü para motor ve yelken kanat pilotları katıldı.

3 günlük Festival bir bayram havasında coşkulu ve eğlenceli geçti. Günlük 400 sortie uçuşlar yapıldı.