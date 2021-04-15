Cüneyt Asan, Aksu haber ekibiyle mangal başına geçti
Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen Günaydın Et ve Restoranlar Grubu kurucu Ortağı Cüneyt Asan Aksu Haber ekibiyle birlikte mangal başına geçti.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 14:33 15.04.2021, 17:06
Etin duayeni olarak bilinen Cüneyt Asan gerçek bir kebabın nasıl yapılacağını aksu haber’e paylaştı.
Asan etin nasıl yumuşak bir hale getirileceğinin sırrını da Aksu Haber mikrofonlarına açıkladı.
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