Dadaloğlu’nun torunu Aşık Gökşani!
Kahramanmaraş’ın havasından mıdır yoksa suyundan mı bilinmez ama hangi köşeye baksanız mutlaka bir mısra çıkar ortaya…
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2020, 18:12 06.11.2020, 20:18
Kahramanmaraş’ın havasından mıdır yoksa suyundan mı bilinmez ama hangi köşeye baksanız mutlaka bir mısra çıkar ortaya…
Dadaloğlu’nun Torunu Aşık Gökşani Mahlaslı Muzaffer Gök 40 Yıla Aşkın Süredir, Duygu Dolu Şiirler ve Türküler Yazıyor.
5 Binin Üzerinde Şiir ve Türkü Yazan Aşık Gökşani, Şiirlerinde Tasavvufa Önem Verirken, Günün Olaylarını da Anlatmaya Çalışıyor.
Aşık Gökşani Nasıl Şiir Yazdığını İşte Böyle Anlatıyor.
Yaşantısından Yola Çıkarak Yazdığı Bir Şiiri İse Şöyle Seslendiriyor.
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