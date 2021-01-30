Dağa tırmanıp yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Elbistan’da yoğun kar yağışının ardından yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Elbistan Arama ve Kurtarma Derneği (ELKUD) üyeleri ilçedeki fırın ve besicilerden temin ettikleri saman ve kuru ekmeği doğaya bırakmak için sabahın erken saatlerinde yola koyuldu.

Çetin doğa koşullarında uzun ve zorlu geçen bir yolculuğun ardından, Şardağı eteklerindeki Telli Oluk Mevkiine ulaşan gönüllüler yanlarında götürdükleri saman ve kuru ekmekleri doğaya bıraktı.

Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını doğadaki hayvanlarında düşünülmesi gerektiğini belirten Elbistan Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Uğur Dumlupınar : “Dernek üyelerimizle birlikte yaban keçileri ve yaban hayvanları için ilçedeki esnaflarımızdan temin ettiğimiz yemleri getirdik. Doğal hayatı yaşatabilmemiz için bütün insanların bu zorlu kış günlerinde doğal hayatı ve yaban hayvanlarını unutmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yemleme çalışmalarına katılan dernek üyeleri de, zor da olsa yaban hayvanları için bir şeyler yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gün boyu süren etkinlik çerçevesinde arama kurtarma derneği üyeleri yanlarında getirdikleri saman ve ekmekleri dağın farklı noktalarına bırakarak, yaban hayvanlarının aç kalmaması için gayret etti.