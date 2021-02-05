Dağcılar, Kahramanmaraş’ın zirvesine çıktılar!

Kahramanmaraş’ın en yüksek ve çığ riski olan Berit Dağına kış Tırmanışı yapıldı.



Koronavirüs mücadelesinde en önde savaşan sağlıkçılar için dağcılar Berit dağına tırmanış gerçekleştirdi.



Göksunlu eğitimci, dağcı rehber Halil İbrahim Algan'in rehberliğinde Osmaniye Dağcılık kulübü üyelerinden Yalçın Yazar ve Alı Rıza Işık Ericek Müdürler rotasında tırmanış gerçekleştirildi.



Rehber Halil İbrahim Algan yaptığı açıklamada “Kış tırmanışında buzla kaplı bir rotadan çıkarak çığ gibi tüm riskleri göze alarak Zirve yaptık. Bu faaliyetin amacı Pandemi sürecinde gecesini gündüzünü bizim sağlığımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Bu süreçte kaybettiğimiz başta Sağlık Çalışanları olmak üzere Vefat edenleri Allah tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.