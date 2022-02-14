Dağcılar uludaz’ın zirvesine tırmandı!

Soner Yalçın ve ekibi 2 bin 300 metre yükseklikteki Uludaz zirvesine tırmandı.



Mados dağcılık ekibi zorlu, tırmanış boyunca eşsiz manzaranın tadını çıkardı.



Geçtiğimiz hafta Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Soner Yalçın ve ekibi uludaz zirvesine tırmanarak eşsiz görüntülere imza attı.