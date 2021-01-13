Dağıtım hattına yıldırım düşmesi sonucu Afşin elektriksiz kaldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki doğan trafo merkezi dağıtım hattına yıldırım düşmesi sonucu Afşin ve kırsalında elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin,Elbistan Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olmaya başladı.

Elbistan ilçesindeki Doğan Trafo Merkezi dağıtım hattına yıldırım düşmesi sonucu Afşin ve kırsalı ile Elbistan kırsalında elektrik kesintisi meydana geldi.

Ekipler arızanın giderilmesi için seferber oldu. Afşin ilçe merkezinde yaklaşık 10 dakika süren elektrik kesintisi ekiplerin yerinde müdahalesi ile sona erdi.

Kırsal mahallelerde etkisini sürdüren şiddetli fırtına elektrik direklerinin de devrilmesine sebep oldu. Arıza ekipleri zorlu şartlara rağmen kesinti yaşanan bölgelere müdahale etmeye çalışıyor.