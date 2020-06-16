Dağlıca yolunda sathi kaplama başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin İlçesi Dağlıca Mahallesi - Sergen - Kayabaşı -Kumcağız –Altınevler güzergâhında asfalt öncesi altyapı, temel çalışmaları yapılıyor.

Verilen bilgilere göre, 13 kilometre uzunlukta olan grup yolunun platformu çalışmalar tamamlandığında ortalama 7 metre kadar genişleyecek.

Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlanacak olan yolda daha konforlu bir ulaşım hedeflenmektedir.