Dağlıca yolunda sathi kaplama başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde başlattığı yol genişletme ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 08:35 16.06.2020, 08:38
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin İlçesi Dağlıca Mahallesi - Sergen - Kayabaşı -Kumcağız –Altınevler güzergâhında asfalt öncesi altyapı, temel çalışmaları yapılıyor.
Verilen bilgilere göre, 13 kilometre uzunlukta olan grup yolunun platformu çalışmalar tamamlandığında ortalama 7 metre kadar genişleyecek.
Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlanacak olan yolda daha konforlu bir ulaşım hedeflenmektedir.
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