Dağlıca’da yol genişletme ve altyapı çalışmaları başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin İlçesi Dağlıca Mahallesi - Sergen - Kayabaşı - Altınevler – Kumcağız güzergahında asfalt öncesi alt yapı temel çalışmaları devam ediyor.

Toplam yol uzunluğu 12.5 kilometre olan bu grup yolunda yol platformu ortalama 7.5 metre genişlikte çalışmalar sürüyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol asfaltlanarak daha konforlu bir ulaşım sağlanacak.