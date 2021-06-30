Daha güvenli trafik için…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanına giren arterlerde yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yol şerit çizgisi ve levhalama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, sıcak yol çizgi boyama aracı ile Şehirlerarası Otobüs Terminali servis yolundan başlayarak Hacımustafa Çiftliği, Altınova, Hopurlu, Yavuzlar ve Yeşilyöre istikametinde Türkoğlu ilçesine kadar bütün bağlantı yollarında yol şerit çizgi ve levhalama uygulamaları tamamlandı. Ayrıca şehir merkezinde de Azerbaycan Bulvarı çalışma gerçekleştirilen adresler arasında yer aldı. Ticari faaliyetin ve nüfusun yoğunlaştığı bölgede yaya geçitleri yenilendi. Uyarıcı trafik simgeleri belirgin hale getirildi. Yapılan çalışmalarla trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Önceliğimiz Yaya Güvenliği

Çalışmalara ilişkin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde sorumluluk sahamızdaki arterlerde trafik aksaklıklarını engellemek için şerit ve levha yenileme çalışmalarımız sürüyor. Tüm araç ve personelimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla trafik güvenliğini sağlayarak oluşabilecek kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimizin özellikle yaya geçitlerinde hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Trafikte önceliğin yayalar olduğu unutulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.