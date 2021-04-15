Dakika 28'i gösterirken maçta 2 gol var

Dakika 21'de Yakup Zorlu'nun öne geçen Kahramanmaraşspor, ev sahibinin dakika 28'de bulduğu gol ile 1-1 oldu.



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Tarih/Saat: 15.04.2021/ 15.00

Stat: Niğde 5 Şubat Stadı

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan (Orta Hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz (Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş (Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar (Dördüncü Hakem)