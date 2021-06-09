Dallarında kızaran kirazlar tezgâhta yerini aldı
Yaz mevsiminin gözdesi olan kiraz 15 TL'den satışa sunulmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2021, 15:52 09.06.2021, 17:04
Yazın habercisi kiraz tezgâhlarda boy göstermeye başladı, şimdilik fiyatıyla el yaksa da önümüzdeki günlerde ucuzlaması ve mutfaklarda yerini alması bekleniyor.
Şu anda yerli kiraz ilk hasatla birlikte kilosu 15 TL’den satışa sunulmaya başlandı.
Meyve satıcıları ise ilerleyen zamanda hem kirazın hem de diğer yaz meyvelerinde fiyatların dengeleneceğini söyledi.
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