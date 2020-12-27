Günümüzün en büyük sorunlarından olan, su israfını önlemek amacıyla Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farkındalık yaratmak için sosyal proje hazırlandı.

İlkokul ve anaokullarına yönelik hazırlanmış olan projeyle vatandaşların Su tüketimine karşı duyarlı olmaları hedefleniyor.

Projeye destek veren Onikişubat Kaymakam Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemal Yılmaz Ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, "Damlaya Damlaya Dünya Kurur, Biz Korursak Dünya Kurtulur" sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulundular.