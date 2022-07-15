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Darbe gecesi Kahramanmaraş’ta neler yaşandı?

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain Darbe girişimi Türk Milleti adına demokrasi sınavı oldu. Peki o puslu gecede, Darbe girişimi olduğu saatlerde Kahramanmaraş'ta neler yaşandı?

KAHRAMANMARAŞ 15.07.2022, 13:19 15.07.2022, 17:59

Cuma akşamı 19:00’da vatandaşlar normal bir günü tamamlayıp evlerine dönüyordu. Saat 22:00 civarlarında Tv ekranlarında askerin Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kapattığı haberleri ara ara dolaşmaya başlamıştı. İlk olarak halk bunu bombalı saldırı tehdidine karşı normal bir tedbir olarak algıladı ve tepki göstermedi. 22:20 TV kanallarında Ankara’da uçakların alçak uçuş yaptığına dair haberler son dakika olarak geçince halk bunun bir darbe girişimi olduğunun farkına vardı.

Aksu Haber'de tüm bu yaşananları en başından itibaren kaydetti, istanbul ve ankarada işlerin bir şekilde yolunda gitmediğini gösteren tablo ortaya çıkınca hemen kriz masası kuruldu. Aksu TV yönetim kurulu başkanı Adnan Yener ve genel müdür Cüneyt Beyit önderliğindeki televizyon kanalının normal yayın akışı değiştirildi. Darbe girişimine yönelik yapılan saldırılardan anlık görüntüler yayınlanmaya başlandı. Olayların bir an olsun takibi bırakılmadı.

Aksu TV hem Türkiye hem de K.maraş genelindeki olayları an be an takip ederken bir anda tüm Türkiye’de 01.11 de ekranlar karardı. Çok geçmeden fetöcü askerler tarafından TÜRKSAT’a  saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Tüm Türkiye’de TÜRKSAT üzerinden yayın yapan kanalların yayınları 2 saat 42 dakika boyunca susturuldu.

K.Maraş Halkının Kendi Caddesinde Ve Sokaklarında Olumsuz Bir Hadise Olmadığını Görmesi İçin  Şehrin Muhtelif Yerlerinden Yayınlar Yaparak Vatandaşı Rahatlatmak amaçlandı. Genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Tatlı tarafından canlı yayın ekibi hazırlandı.

Ak parti il başkanlığının önünden yayın yapmaya giden aksu tv canlı yayın ekibi de sokaklardaki vatandaş yoğunluğundan dolayı yayınını valilik binası önünden yapmaya karar verdi.

23:00 Başbakan Binali Yıldırım bu kalkışmanın bir darbe girişimi olduğunu belirtti. 23:10 Başbakanın bu açıklaması ile kitleler halinde Kahramanmaraş’ta halk sokağa çıkmaya başladı.

23:45 Bir grup darbeci TRT’ye girerek darbe metnini canlı yayında okuttular. 00:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına görüntülü şekilde bağlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejimine yapılan bu başkaldırının başarısız olacağını ve halkın tüm iradesiyle meydanlarda demokrasilerini savunması gerektiğini söyleyerek tüm halkı sokağa davet etti.

Gece yarısından sonra Kahramanmaraş’ta Olağanüstü hareketlilik başladı. Halk akın akın Kahramanmaraş’ın en ünlü caddesi Trabzon Caddesine akın ederken, tekbirler eşliğinde ilk önce Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önüne çok hızlı ve kalabalık bir şekilde geçtiler. Halk nöbetini sürdürürken bir grupta Askeriye önüne geçerek nöbet tutmaya başladı.

Saat 01:00 sularında Kahramanmaraş’ta ki bu olağanüstü hareketliliğe destek belediyeden gecikmedi. Kahramanmaraş Belediyesi iş makinalarını halkın emrine sunarak, Kahramanmaraş Valiliği, Askeriye ve Belediye’nin önünde nöbet tutacak şekilde göreve sokuldu.

Saat 01:30’da Halk akın akın sokağa çıkarken, şehrin önde gelen siyasi temsilcileri halk ile kol kola girerek tarihe altın harerle yazılacak olan ‘DEMOKRASİ NÖBETİ’ni başlattılar.

02:00 Kalabalıklar kitleler halinde çoğalırken, köyden ve kentten gelen insanlar birlik ve beraberlik içerisinde devletine sahip çıktı. Kahramanmaraş Askeriye önünde toplanan kitlelerin giderek artmasından sonra askeriyeden havaya 10 - 15 el ateş edildi. Bu ateş halkı azaltmak yerine daha da kalabalık olmaya itti.

02:30’da Camiden okunan sala ile birlikte hareketlenen Kahramanmaraş halkı muhitlerinde bulunan camilerinde önünde toplanarak tekbir eşliğinde Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ne doğru hareket ettiler. Trabzon caddesinde toplanan halk, İstanbul ve Ankara’da devletin önemli kurumlarının bombalanmasından tedirgin olsalar da nöbetlerini bırakmayarak, devletine olan birliğini ve beraberliğini kuvvetli bir şekilde göstermiş oldu.

03:00’de Darbecilerin engellendiği ve geri çekildiğine dair dolaşan haberlerle heyecanlanan Kahramanmaraş Halkı Demokrasi Nöbeti’ni, Demokrasi Şölenine çevirmeye hazırdı.

03:30’da Kahramanmaraş’ta halk iş makinaları ve kendi özel araçları ile şehir turuna başladılar ve biz buradayız mesajı verdiler.

04:00’te Cumhurbaşkanlığı resmi açıklamasında darbelerin 12 saatlik olmayacağı ve sokakların bırakılmaması gerektiğine dair açıklama ile birlikte Kahramanmaraş halkı sokakta sabahladı.

Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 15 Temmuz Darbe girişimi Türk Milleti adına bir demokrasi sınavı oldu. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef olan bu çirkin ve kara plan Halkın yüce iradesiyle önlendi.

#Kahramanmaraş #darbe
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