Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörlüğünün koordinesinde, ögle namazı öncesinde düzenlene programda şehitler için okuna hatimlerin duası yapıldı.



Mevlid-i Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda rektörlük tarafından vatandaşlara çörek dağıtıldı.

Daha sonra Güzel sanatlar fakültesi tarafından düzenlene darbe girişimi ve milletin zaferi konulu resim serginin açılışı yapıldı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Niyazi can resim sergisi hakkında öğrencelerde bilgiler aldı.