“Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” Projesi etkinliği gerçekleştirildi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Avrupa birliği mali desteğiyle 2021 yılında uygulamaya başladığı “Dayanışma İle İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele” projesi kapsamında Elbistan’da iş sağlığı günleri etkinliği düzenledi.

Proje kapsamında Elbistan’da iş ve işveren temsilcileri ile proje paydaşlarının bir araya geldiği toplantıda projenin tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Maden İş Sendikası Afşin Elbistan Şubesi Başkanı Adil Bölükbaşı iş sağlığı güvencesiyle ilgi başlatılan projede Elbistan’ın da yer almasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sendikanın Elbistan’a ayrı bir önem verdiğini belirten Bölükbaşı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugüne kadar 4 şubede yapılan çalışmanın beşincisi Elbistan’da yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmanın Elbistan’da da yapılmasını istedik. Sağ olsun genel başkanımız teklifimizi kabul etti. İnşallah bu proje ile işveren ve çalışanlar olarak, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili daha da bilgilenip hassasiyetimizi artıracağız.”

Maden İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Ertuğrul Bayrak ta, Avrupa Birliği hibe projesi kapsamında Türkiye’nin her yerinde madencilere iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler vererek, iş sağlığı güvenliği konusunda hassasiyet oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Uygulanmakta olan proje ile her yönden sorumluluğun teşviki ile maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının önemi hakkında farkındalık yaratmak, aileler, yöre halkı, işçi ve işverenler dâhil tüm taraflara güvenli bir ortamı geliştirmek ve güvenlik kültürünün yaşamın her alanına işlenmesinin sağlanması hedefleniyor.