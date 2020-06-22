Dedeler Mahallesine kilit parke döşeniyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım kapsamında asfalt serim ve kilit parke döşeme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2020, 17:46 22.06.2020, 18:23
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Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkoğlu İlçesi Dedeler Mahallesinde kilit parke döşeme çalışmalarına başladılar.
Kilit parke çalışması Dedeler Mahallesinde 1 km’lik stabilize yol üzerinde yapılmaktadır. İlgililer tarafından 1 km’lik stabilize yol üzerine 3 bin metrekare kilit parke döşeneceği bildirildi.
Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu ifade eden Dedeler Mahallesi Muhtarı Kahraman Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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