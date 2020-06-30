Değirmendere Köprüsünde yapım çalışması!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran köprü de yıkım çalışmaları başladı.

Yıkılan köprünün yerine 10,5 metre eninde 9 metre uzunluğunda iki gözlü yeni köprü yapılacak. Değirmendere-Geben arasında ulaşımı sağlayacak olan köprünün yapılması ile ulaşımın daha rahat olması öngörülüyor.