Değirmendere’de köprü çalışması devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Göksun İlçesi Değirmendere-Geben arasında ulaşım sağlayacak köprünün yapımına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 10:10 17.07.2020, 10:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran köprü de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım çalışmaları başladı.
Yıkılan köprünün yerine 10 m. eninde 10 m. uzunluğunda iki gözlü yeni köprünün yapımına başlandı.
Değirmendere-Geben arasında ulaşımı sağlayacak olan köprünün yapılması ile ulaşımın daha rahat olması öngörülüyor.
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