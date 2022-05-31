‘Deli Bahar’ adlı tiyatro oyunu, izleyicileri gülmekten kırdı geçirdi
Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Deli Bahar’ adlı tiyatro oyunu, izleyicileri gülmekten kırdı geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 14:52 31.05.2022, 15:22
Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde düzenlenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek ve Türkoğlu belediye başkanı Osman okumuş ’ta seyirciler arasında yer aldı.
Oyunda Kahramanmaraş’ın tanınmış simalarından Deli Bahar tiplemesi ile Kahramanmaraş’ın tanıtımına mizahi anlamda ağırlık verilirken, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan olaylar da tekrardan gündeme getirildi.
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