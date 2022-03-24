‘Delibahar’ Tiyatroseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 25 Mart Cuma günü (yarın) Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Delibahar’ adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak oyuna 13 yaş ve üzeri izleyiciler katılabilecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterilerinden konserlere, söyleşiden konferansa pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 25 Mart Cuma günü ‘Delibahar’ adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunumuza 13 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.