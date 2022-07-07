Demirciler Çarşısı Esnafı Kurban Bayramı’na hazır
Kurban bayramında bağcılar ve apartmanda oturulanlarda unutulmadı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 17:21
Kahramanmaraş Demirciler Çarşısındaki esnaflar artık bayrama sayılı günler kala hazırlıklarına da aralıksız olarak devam ediyor.
Hünerli ellerden çıkan ve bayramın vazgeçilmezi olan mangallar çeşit çeşit boy boy sergilenmeye başladı.
Özellikle kahramanmaraş’ta bağ kültürünün de varlığıyla birlikte ustalar ise bağ evleri için özel mangallar ve caba sistemleriyle mangalcıların işini kolaylaştırıyor.
35 yıldır tenekeci ustalığı yapan Harun Özdemir mangalların ve baca sistemlerinin kurban bayramıyla birlikte yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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