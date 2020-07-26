Demirciler çarşısında bıçak bileme ustaları yoğun şekilde çalışıyor!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Bıçak Bileme Ustalarının ‘Kurban Bayramı' Mesaisi başladı

kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini bileletmek için ustaların yolunu tuttu

Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.