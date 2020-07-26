Demirciler çarşısında bıçak bileme ustaları yoğun şekilde çalışıyor!
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çarşılarda hareketlilik yaşanırken, bıçak bileme ustaları da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 16:57
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Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Bıçak Bileme Ustalarının ‘Kurban Bayramı' Mesaisi başladı
kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini bileletmek için ustaların yolunu tuttu
Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.
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