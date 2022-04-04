Demirciler Çarşısı’nda işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Yıllara meydan okuyan kahraman şehrin en eski çarşılarından biri olan demirciler çarşısında ramazan heyecanı yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 15:04 04.04.2022, 15:23
Eskimeye yüz tutmuş birçok mesleğin hala yaşatılmaya çalışıldığı tarihi demirciler çarşısında hünerli ellerden çıkan ürünler yeniden hayat bulmaya devam ediyor.
On bir ayın sultanı ramazan’ı idrak ettiğimiz şu günlerde mesleklerinin zorluğuyla orucu birleştiren ustalar evlerinin rızkını çıkarmak için hayat mücadelesi veriyor.
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
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