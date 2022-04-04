Demirciler Çarşısı’nda işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor

Eskimeye yüz tutmuş birçok mesleğin hala yaşatılmaya çalışıldığı tarihi demirciler çarşısında hünerli ellerden çıkan ürünler yeniden hayat bulmaya devam ediyor.

On bir ayın sultanı ramazan’ı idrak ettiğimiz şu günlerde mesleklerinin zorluğuyla orucu birleştiren ustalar evlerinin rızkını çıkarmak için hayat mücadelesi veriyor.