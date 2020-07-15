Demokrasi Meydanı dezenfekte edildi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı öncesi Demokrasi Meydanı’nda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2020, 18:49 15.07.2020, 18:54
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KMBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demokrasi Meydanı önce köpüklü sularla yıkanarak temizlik çalışmaları yapıldı. Temizlik çalışmalarının ardından Çevre Sağlığı ve İlaçlama ekipleri tarafından meydan baştan sona ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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