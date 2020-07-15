Demokrasi Meydanı dezenfekte edildi!

KMBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demokrasi Meydanı önce köpüklü sularla yıkanarak temizlik çalışmaları yapıldı. Temizlik çalışmalarının ardından Çevre Sağlığı ve İlaçlama ekipleri tarafından meydan baştan sona ilaçlanarak dezenfekte edildi.