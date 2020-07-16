Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Elbistan tek yürek oldu!

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’ da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üstünden 4 yıl geçti.

Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olan darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü, tüm ülke genelinde olduğu gibi Elbistan'da da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kaymakamlık ve belediye koordinesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı, Kur’an-ı Kerim okundu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nuri Kahveci’ “Bir Milletin Bekasında Milli İradenin Rolü” adlı konferans verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşanılanların anlatıldığı sinevizyon gösterilerinin de yer aldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dikkatle takip edildi.

Gecenin ilerleyen dakikalarında 15 Temmuz 2016 günü yaşanan görüntüler sinevizyon gösterisinde yayınlandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, (ETSO) Elbistan Şoförler Odası, Elbistan Bakkallar Odası ve Elbistan Esnaf ve Kefalet Odası Başkanlıkları tarafından, demokrasi meydanını dolduran vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Elbistan’da ki program, 00.13'ü gösterdiğinde, minarelerden yükselen sala ile sona erdi.

Etkinliklere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgay Ünal, Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.