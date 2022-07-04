‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Temalı Bilgi Yarışması Gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı Kahoot Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek. 7 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek yarışmaya yaş sınırlaması olmaksızın Kahramanmaraş’ta ikamet eden bütün vatandaşlar katılabilecek. Saat 14.00’te başlayacak yarışma, Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dereceye Giren Yarışmacılara Çeşitli Ödüller Verilecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı yarışmada dereceye giren yarışmacılar bisiklet, tablet bilgisayar, akıllı saat ve akıllı bileklikle ödüllendirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden bilgi yarışmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Yarışmacıların, Kahoot uygulamasından kişisel bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak bildirmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.