Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş’ta bir ilk!

İhraç ettiği yüksek miktardaki balıklarla dikkat çeken Kahramanmaraş’ta Balıkçılar Derneği’nin organizesinde ilk kez bir Balık Festivali gerçekleştirilecek.





Dernek Başkanı İbrahim Sarı’nın öncülüğünde düzenlenecek olan festivalde Kahramanmaraşlılar balığa doyacak.

2 Eylül de düzenlenecek olan balık festivalinde balık stantları, çocuklar için balık tutma yarışması, hediyeler, folklor gösterileri, davul şov, geleneksel okçuluk gösterileri ve ekmek arası balık ikramı ile festival son bulacak.