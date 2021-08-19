Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş’ta bir ilk!
Denize kıyısı bulunmadığı halde yılda 55 ülkeye 20 milyon doların üzerinde 6 bin ton alabalık ihraç eden ve Türkiye'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisine sahip olan Kahramanmaraş’ta ilk kez bir Balık Festivali düzenlenecek.
KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 16:08 19.08.2021, 16:18
İhraç ettiği yüksek miktardaki balıklarla dikkat çeken Kahramanmaraş’ta Balıkçılar Derneği’nin organizesinde ilk kez bir Balık Festivali gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı İbrahim Sarı’nın öncülüğünde düzenlenecek olan festivalde Kahramanmaraşlılar balığa doyacak.
2 Eylül de düzenlenecek olan balık festivalinde balık stantları, çocuklar için balık tutma yarışması, hediyeler, folklor gösterileri, davul şov, geleneksel okçuluk gösterileri ve ekmek arası balık ikramı ile festival son bulacak.
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