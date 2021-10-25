Denizli Fashion Week Tarihi açılışa imza attı

Moda dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği ve moda takipçilerinin heyecanla beklediği Denizli Fashion Week'in 5'inci sezon ana sponsorluğuna İskur Group ev sahipliği yaptı.

Organizasyonda 12 tekstil ve hazır giyim firmasının tasarımları dijital olarak gerçekleştirilen defileyle sunuldu.

Moda dünyası ve tasarımcılarla kurduğu sürekli işbirliği ile teknolojik altyapısı, kalite anlayışı, vizyoner bakış açısı ve sahip olduğu güçlü insan kaynağı ile tekstil sektöründeki inovasyona öncülük eden kuruluşlar arasında önemli bir yere sahip olan İskur Group, bu önemli gecenin ana sponsorluğunu yaparken modanın kalbinde ismini tüm dünyaya duyurdu.

Organizasyonda İskur GRUOP Pazarlama Müdürü Selen Tosun defileye çıkan firmalara katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Önemli gecede ana sponsorluğundan dolayı da İskur Group Pazarlama Müdürü Selen Tosun plaketini, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci’nin elinden aldı.