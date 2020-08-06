Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kop'dan önemli açıklamalar!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop Kahramanmaraş’ın çevre ilinde meydana gelen bu deprem Kahramanmaraş’ta ki fay hatlarını nasıl etkilediğini anlattı.