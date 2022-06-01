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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi!

Afşin’de, il, bölge ve Türkiye genelinde yapılan şampiyonalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 14:33 01.06.2022, 18:18

Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Afşin Belediyesi Okul Takımlarına Destek’ (ABOT-DES) projesi kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde sportif yarışmalarda derece elde eden öğrencilere törenle ödül verildi.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin olarak bölgesel yarışmalarda ilimizi temsil ettik. Derece alan öğrencilerimiz başta olmak üzere onlara destek olan öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Güven, “Belediyemiz ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız projeler meyvelerini veriyor. Öğrencilerimiz aldığı desteklerin karşılığını verdi ve har alanda bizleri onurlandırdılar. Öğrencilerimiz sportif alanda bizi Kahramanmaraş genelinde gururlandıracak bir sonuca götürdü. Önümüzdeki yıl birçok branşta daha çok başarılar elde edeceğiz. Bu projeler öğrencilerimizin sportif gelişimine de katkı sağlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz, başarıları daim olsun.” açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında birçok okula destek verildiğini aktaran Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da şu ifadelere yer verdi:

“Hayalimizde Eğitim Var" sloganıyla Afşin Belediyemiz ile yürüttüğümüz projelerden Afşin Belediyesi Okul Takımlarına Destek (ABOT-DES) projesi hayata geçirdik. Afşin olarak ilimizi 5 spor branşında temsil ettik. Bir dalda da Türkiye genelinde temsil edeceğiz. İlçemizden 6 okulumuzdan 10 takım güreş, akıl ve zeka oyunları, atletizm, kros, bocce, halk oyunları, wushu samba dallarında yarışmaya katıldı. İl genelinde öğrencilerimiz 10 birincilik, 8 ikincilik, 17 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde etti. Bölge şampiyonalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz 3 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 5 katılım derecesi elde etti. Türkiye genelindeki şampiyonalarda ise 1 altın madalya, 3 bronz madalya ve 1 en centilmen sporcu madalyası ile bizleri gururlandırdı. İlçemize bu başarıları getiren öğrencilerimiz ve ailelerine, antrenörlerimize, okul yöneticilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

#Afşin Belediyesi
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