Dereceye girenler ödüllendirildi
12 Şubat Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Bisiklet Yarışı Düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2021, 15:55
12 Şubat Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Tarafından Bisiklet Yarışı Düzenlendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinden Başlayan Yarışlar Kahramanmaraş Kalesinde Son Bularken 50 Sporcu Katıldı.
Dereceye Girenlere Ödülleri Kent Protokolü Tarafından Takdim Edildi.
Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz Kurtuluşa Özel Birçok Etkinlik Yaptıklarını Dile Getirdi.
Kaleye İlk Ulaşarak 1. Olan Ahmet Can Akpınar Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.
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