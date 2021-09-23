Dereköy Güreş sahası inşaatı devam ediyor

İlçesine birçok sosyal ve kültürel proje kazandıran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin ihtiyaç duyduğu spor tesislerini de inşa ediyor. Kahramanmaraş ve Türk güreşine damga vurmuş isimleri yetiştiren Dereköy mahallesinde spor tesisi için çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, inşaat çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı tesisin bölgeye büyük bir kazanım olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgeye önemli bir tesis kazandırdıklarının altını çizdi. Kahramanmaraş’ın güreşte birçok Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Okay, bu gibi tesislerin bu başarıları artıracağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemiz birçok kültürel zenginliği barındırdığı gibi sportif anlamda da başarılı ve gelişmeye müsait bir yerdir. Bu kapsamda bölgemizde iki adet güreş turnuvası organize etmekteyiz. Bu turnuvaları organize ettiğimiz mahallelerimiz güreş konusunda çok başarılı durumdalar. Bu nedenle bu turnuvaların yapıldığı alanlardaki güreş sahalarını yeniliyoruz. Bunlardan biri de Dereköy güreş sahasıdır. Şuanda ekiplerimiz bu alanda yoğun bir çalışma yapmaktalar. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bölgemizin güreşine ve spor faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak bu güreş sahalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”