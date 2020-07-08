Dereli Mahallesi yolu tamamlanıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi daha önce sıcak asfalt kaplama yaptığı Dereli Caddesi’nde bordür ve parke döşeme çalışmalarına da başladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2020, 12:38
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarının yanı sıra kaldırım çalışmalarına da devam ediyor.
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesine ulaşım sağlayan Dereli Caddesi’nde sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamlamasının ardından bordür ve parke döşeme çalışmalarına başladı.
Ekipler cadde üzerinde 500 metrelik kaldırım çalışmalarında 1000 metrekare parke ve 1000 metre bordür döşeme gerçekleştirdi.
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