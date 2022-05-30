Derin Çelik çaldığı zor eserlerle kendinden büyüklere taş çıkarıyor
Ailesinin 2 yaşındayken piyanoya ilgisinin olduğunu görmesinin ardından 5 yaşında piyano eğitimi almaya başlayan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Derin Çelik çaldığı zor eserlerle kendinden büyüklere taş çıkarıyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2022, 15:47 30.05.2022, 16:18
Nuri Pakdil Bilim Ve Sanat Merkezinde eğitimlerine devam eden 8 yaşındaki derin dinleyenleri adeta büyülüyor.
Şimdilerde piyanoya olan ilgisiyle birlikte konservatuar seviyesinde eğitim gören derin büyüyünce büyük bir piyanist olmayı düşünüyor.
Anne Elif çelik ise Derin’in müziğe olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Müzik öğretmeni Mustafa Ufuk Erdoğan ise Derin’in artık yaşıtlarından daha zor bir eğitim aldığını söyleyerek konservatuvar seviyesine ulaştığını söyledi.
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