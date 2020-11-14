'Derin Siyah’ Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Erdoğan Aydoğan’ın katılımıyla ‘Bir Kitap Bir Hayat’ söyleşisi gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ndeki etkinlikte Yıldız Ramazanoğlu’nun ‘Derin Siyah’ kitabı incelendi. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın öykü kitabı seçilen Derin Siyah üzerine konuşan Yazar Erdoğan Aydoğan, “Bu kitaptaki öykülerin her biri dünyanın izini, bir inancın sınırlarını taşıyor” dedi.

İnsana Dair Bir Bakış

Aydoğan, “Burada kahramanların kendi iç dünyasında akıp giden konuşmaları bize bir dünyayı çağrıştırıyor. Bu çağrıştırılan dünya Hüseyin Su’nun ifade ettiği gibi yaşanılan hayatı yeniden kurarak varlığımızı yazmaya çalışan, bunu işaret etmeye çalışan bir dünya” ifadelerini kullandı. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada etkinliğin tamamına Büyükşehir Belediyesi youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=leCl_Bw7s2I ulaşılabileceği ifade edildi.