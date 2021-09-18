Dermatoloji kliniğini Kahramanmaraş halkının hizmetine sundu!
Kliniğin açılısın Akent Protokolü siyasiler ve vatandaşlar katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 12:12 18.09.2021, 15:27
Uzm. Dr. Füsun Eser Aksu Dermatoloji kliniğini Kahramanmaraş halkının hizmetine sundu.
Kliniğin açılısına kent protokolü siyasiler ve vatandaşlar katılım sağladı.
Uzm. Dr. Füsun Eser Aksu yaptığı açıklamada açılışa katılan herkese teşekkürlerini iletti.
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