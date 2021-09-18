Dermatoloji kliniğini Kahramanmaraş halkının hizmetine sundu!

Kliniğin açılısın Akent Protokolü siyasiler ve vatandaşlar katılım sağladı.

KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 12:12 18.09.2021, 15:27
Dermatoloji kliniğini Kahramanmaraş halkının hizmetine sundu!

Uzm. Dr. Füsun Eser Aksu Dermatoloji kliniğini Kahramanmaraş halkının hizmetine sundu.

Kliniğin açılısına kent protokolü siyasiler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Uzm. Dr. Füsun Eser Aksu yaptığı açıklamada açılışa katılan herkese teşekkürlerini iletti.

#Akent #Aksu Dermatoloji
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