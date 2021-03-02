Ders zili yeniden çalmaya başladı!

Buna göre düşük ve orta riskli gruptaki illerde Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli gruptaki iller de ise sadece 8 ve 12. Sınıflarda seyreltilmiş şekilde başlayacak

Korana risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu.

Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı