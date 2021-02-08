Destansı mücadelede kullanılan tarihi argümanları sergiledi!

Bundan tam bir asır önce kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle müthiş bir gayret gösterilerek milli mücadelenin fitilini ateşleyen ve kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Kahramanmaraş’ın kurtuluş Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü. O gün yine kendi alet edevatını kendisi yaparak, düşmana karşı kahramanca mücadele veren ecdadın tarih kokan silahları bugün Antikacı Cahit Altıgöz’ün koleksiyonunda Kahramanmaraşlı vatandaşlara sergileniyor.





Bunların ecdat yadigarı olduğunu dile getiren Altıgöz, “Koleksiyonumuzda olan tarihi argümanları isteyenler çok oldu. Hatta başka şehirlerdeki müzelerden de talep oldu ama ben bunların hiçbirini satmıyorum. Bunlar bizim ecdat yadigarımız. Ne kadar zorda da kalsak, satmayacağız. Bunlar yaşayan ve ruhu olan objeler” dedi.

“HALKIN YOĞUN OLDUĞU ALANLARDA SERGİ YAPIYORUM”

Altıgöz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Her yıl Şubat ayında bugünlerde milli mücadele haftasında genelde kültür merkezlerinde halkın yoğun olduğu alanlarda sergi yapıyorum. Bu vesile ile her yıl milli mücadele döneminden kalma silahları sandıklarından çıkartıp, bakımlarını yapıp 10 Şubat’ta sergiye hazırlardık. Bu yıl pandemi dolayısıyla bir sakinlik oldu ama yine de Dulkadiroğlu Belediyesi ve Olgunlaşma Enstitüsü ile beraber 11 Şubat saat 11:30’da Bahtiyar Yokuşunda milli mücadelenin başladığı yerde hem kurtuluş yürüyüşü olacak hem de açık hava sergisi olacak. Bende antikalarımı orada sergileyeceğim.

“HER YIL SANDIKLARINDAN ÇIKARIP, BAKIMLARINI YAPIYORUM”

Atalarımız nasıl o yıllarda bu şehri milli mücadele ruhu ile kurtardıysa o ruhtan uzak kalmamak, gelecek nesillere aktarmak için bunları kendi koleksiyonumda saklıyorum. Her yıl sandıklarından çıkarıp bakımlarını yapıp 12 Şubat’tan sonra tekrar sandıklarına koyuyoruz. Şehrimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz.