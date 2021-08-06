Destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta okullarda destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 16:07 06.08.2021, 16:13
Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim sürecin de yeterinde yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler destekleme ve yetiştirme kurslarıyla eğitimlerine devam ediyor.
Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi de kaliteli öğretmen ve yöneticileriyle bu kursları veren okullar arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Okul Müdürü Salman Malkoç sınavlara hazırlanan öğrenciler için haftada dört gün eğitimlere devam ettiklerine dikkat çekti.
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