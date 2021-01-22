Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında eğitim yüz yüze!



Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime başladığını Belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, konuya ilişkin bilgiler verdi.

‘8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim bugün başlıyor.

Hafta sonlarında yasak olmasından dolayı öğrenciler kursa gider belgesi veya yetkililerden bilgiler alarak ne yapılması gerektiği konusunda bilgi alırlarsa haftasonu kısıtlamalarından muaf olucaktır’

Konuşmasının devamında yılmaz, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönem sürecinde bizlere yardımcı olan öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimize teşekkür ederim ifadesini kullandı

Haber: Mehmet DEVECİ