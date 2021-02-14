Dev kayalar o yoldan kaldırıldı
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Kılağlı Mahallesi - Seyir Terası arasındaki yola düşen dev kayaları yoğun mesaiyle kısa sürede temizledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 13:43 14.02.2021, 15:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Kılağlı Mahallesi ile Seyir Terası arasındaki yolda meydana gelen heyelan üzerine harekete geçti. Vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler ve iş makinaları yola düşen binlerce ton ağırlığındaki dev kayaları temizleyerek, kısa sürede yolu yeniden ulaşıma açtı.
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