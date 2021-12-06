Dev ulaşım yatırımında sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin kuzeyi ile güneyini buluşturacak köprü ve bağlantı yolu projesinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 15:41 06.12.2021, 19:10
Beraberinde gazetecilerle çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Güngör, bölgede çok büyük bir yatırımın hayata geçirildiğini belirtti.
Proje kapsamında yer alan 210 metre uzunluğundaki köprünün kiriş montajlarının da başladığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Projemiz kapsamında Sır Barajı üzerinde inşa ettiğimiz 7 ayaklı köprüde önemli bir aşamaya geçildi.
İnşallah en kısa sürede bu projemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.
Güngör, inşa edilen köprüye kısa bir süre önce vefat eden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın adının verileceğini söyledi.
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