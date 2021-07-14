Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kahramanmaraş’ta!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi temaslar ve partisinin İl Başkanlığının I. Olağan kongresine katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

Özel bir otelde yapılan kongre de kurucu İl Başkanı İrfan Karatutlu yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre sonrası basın toplantısı düzenleyen Babacan burada teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından da partisinin kadın teşkilatıyla bir buluşma gerçekleştirdi.

Daha sonra Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret eden babacan, basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi ve ziyaretçi anı defterini doldurdu.

Babacan programın devamında Trabzon Bulvarında gezintiye çıkarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Programın sonunda babacan, teşkilat mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi