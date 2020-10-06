DEVA Partisi Kahramanmaraş Teşkilatından Vali Coşkun'a ziyaret
Yeni Kurulan Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun’u makamında ziyaret ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 16:00 06.10.2020, 16:06
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Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu, İl Teşkilat Başkanı İmdat Tufan ve İl Genel Sekreteri Hatice Koç’tan oluşan Deva Partisi Kahramanmaraş yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Heyet, Deva Partisi’nin çalışma programı hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi.
Siyasi Partilerin demokrasinin en önemli bileşeni olduğunu belirten Vali Ömer Faruk Coşkun ise yeni kurulan Kahramanmaraş Deva Partisi İl yönetimine başarı temennisinde bulunarak “Hayırlı Olsun” dileklerinde bulundu.
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