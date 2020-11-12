DEVA Partisi Onikişubat ilçe başkanı belli oldu!

İl Yönetim Kurulu haftalık toplantısında İl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verilen yetki belgesi, İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu tarafından Onikişubat İlçe Başkanı olarak yetkilendirilen Ali İhsan Etli'ye takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu: "İlçeler olarak Ekinözü, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu ilçemizden sonra Onikişubat İlçe başkanını da belirlemiş olduk. İnşallah çok yakın zamanda diğer ilçelerimizi belirlemeye devam edeceğiz. Öncelikle bu belirlenen ilçelerimizde kongre sürecini hızlandıracağız. İlk olarak Ekinözü İlçe kongresini önümüzdeki günlerde yaparak ilk kongremizi yapmış olacağız. Daha sonra da İl Kongresini Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. İl kongresinden sonra tüm ilçelerimizi belirleyerek ilimizdeki teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamış olacağız." dedi. Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı için görev verilen Ali İhsan Etli ise kendisine bu görevi layık gören başta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu ve İl Kurucu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ali İhsan Etli kimdir?

Ali İhsan Etli 1990 Kahramanmaraş merkezde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Üniversite eğitimini ise Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Bir süre Kahramanmaras Göksun yolu inşaatında farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra Kahramanmaraş'ta kendi işyerini kurdu. Halen İnşaat ve mühendislik alanlarında hizmet vermektedir. Siyaset hayatına ilk defa Deva Partisi'nde atılan Etli, evli ve bir çocuk babasıdır.