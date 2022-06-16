Devam eden çalışmalarla ilgili esnaf bilgilendirme toplantısı yapıldı!
Büyükşehir Belediyesi, prestij caddesi projesi kapsamında esnafları bilgilendirdi
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 10:40 16.06.2022, 18:28
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.
Prestij Caddesi projesi kapsamında bölgede devam eden çalışmalarla ilgili esnaf bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız, Meclis Üyeleri, daire başkanları, yüklenici firma yetkilileri, muhtarlar ve bölge esnafı katıldı. Toplantıda yetkililer tarafından Prestij Caddesi projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili esnaf ve muhtarlara bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma yetkilileri esnaf ve muhtarlardan gelen soruları da yanıtladı.
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